La Nazione, il monte ingaggi dei viola è di circa 52 mln lordi. 10-15 mln da utilizzare tra acquisti e rinnovi
Secondo La Nazione, il monte ingaggi della Fiorentina si aggira sui 52 milioni lordi. Pradè e Barone ad oggi hanno ancora a disposizione 10-15 milioni da poter utilizzare tra nuovi acquisti e rinnovi....
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 11:11
Secondo La Nazione, il monte ingaggi della Fiorentina si aggira sui 52 milioni lordi. Pradè e Barone ad oggi hanno ancora a disposizione 10-15 milioni da poter utilizzare tra nuovi acquisti e rinnovi. A questa cifra si arriva partendo dai 37 della passata stagione con le cessioni effettuate ed i fine prestiti che la viola si è tolta, almeno una quota di 11 milioni. In entrata a livello di monte ingaggi la società ha accantonato una cifra di poco inferiore ai 9 milioni.