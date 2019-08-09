La Nazione, il monte ingaggi dei viola è di circa 52 mln lordi. 10-15 mln da utilizzare tra acquisti e rinnovi

Secondo La Nazione, il monte ingaggi della Fiorentina si aggira sui 52 milioni lordi. Pradè e Barone ad oggi hanno ancora a disposizione 10-15 milioni da poter utilizzare tra nuovi acquisti e rinnovi....

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2019 11:11

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