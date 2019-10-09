La Nazione, Ribery è il paperone dei viola. Tutti gli ingaggi e le scadenze della rosa

Il titolo de La Nazione oggi in edicola è "Ribery Paperone". Nel giornale è riassunto il monte ingaggi della Fiorentina che ammonta a circa 50 milioni. Il campione francese svetta con un ingaggio di 4...

Il titolo de La Nazione oggi in edicola è "Ribery Paperone". Nel giornale è riassunto il monte ingaggi della Fiorentina che ammonta a circa 50 milioni. Il campione francese svetta con un ingaggio di 4 milioni a stagione fino al 2021. Dietro di lui c'è Chiesa con 1,7 milioni con contratto in scadenza nel 2022; probabilmente a fine stagione le due parti si incontreranno per allungarlo ulteriormente. Al terzo posto si posiziona Badelj con 1,5 milioni con contratto in scadenza nel 2020. In seguito il gruppone dei calciatori tra cui Dabo, Eysseric e Cristoforo che nonostante non siano all'interno del progetto hanno un contratto fino al 2021. Caceres ha un ingaggio pari a 1,2 milioni ed un contratto in scadenza nel 2020. Thereau ha un contratto anch'esso come Martin in scadenza a fine stagione con un ingaggio di 750 mila euro. Si collocano all'ultimo posto Sottil e Ranieri con un ingaggio di 150 mila euro, il primo ha un contratto in scadenza nel 2024 mentre il secondo nel 2022. Ecco qui di seguito la tabella completa: