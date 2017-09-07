Laudisa: ''Ingaggi Fiorentina? Specchio di una stagione di transizione. I DV vogliono nuovo ciclo''

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Lady Radio dopo l'articolo della Rosea sugli ingaggi delle squadre italiane: “Monte ingaggi della Fiorentina? È stata una scelta all...

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Lady Radio dopo l'articolo della Rosea sugli ingaggi delle squadre italiane: “Monte ingaggi della Fiorentina? È stata una scelta all’insegna del ringiovanimento oltre che lo specchio di una stagione di transizione in cui i DV hanno chiesto a Corvino di gettare le basi per un nuovo ciclo"