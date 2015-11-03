Labaro Viola

Notizie Laudisa Fiorentina

Laudisa rivela: “Burdisso è stato a casa J. Alvarez ottenendo il sì, ma la Fiorentina non ha fatto offerte"

01 febbraio 2022 15:06

Laudisa: "Il Sassuolo chiedeva 25 milioni per Berardi. La Fiorentina non aveva liquidità"

01 settembre 2021 19:12

Gazzetta: "Vlahovic non vuole rinnovare. Il Tottenham lo vuole, pronti 60 milioni per la Fiorentina"

15 luglio 2021 20:27

Laudisa: "Vlahovic non sembra intenzionato a prolungare. Gattuso non verrà, De Zerbi piu' vicino allo Shakhtar"

29 aprile 2021 13:35

Laudisa: "Chiesa non rientrerebbe nell'affare Gagliardini-Fiorentina. Su Traore', una mossa alla Corvino..

23 gennaio 2019 21:57

Laudisa: ''Ingaggi Fiorentina? Specchio di una stagione di transizione. I DV vogliono nuovo ciclo''

07 settembre 2017 18:10

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