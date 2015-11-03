Notizie Laudisa Fiorentina

Laudisa rivela: “Burdisso è stato a casa J. Alvarez ottenendo il sì, ma la Fiorentina non ha fatto offerte"
01 febbraio 2022 15:06
Laudisa: "Il Sassuolo chiedeva 25 milioni per Berardi. La Fiorentina non aveva liquidità"
01 settembre 2021 19:12
Gazzetta: "Vlahovic non vuole rinnovare. Il Tottenham lo vuole, pronti 60 milioni per la Fiorentina"
15 luglio 2021 20:27
Laudisa: "Vlahovic non sembra intenzionato a prolungare. Gattuso non verrà, De Zerbi piu' vicino allo Shakhtar"
29 aprile 2021 13:35
Laudisa: "Chiesa non rientrerebbe nell'affare Gagliardini-Fiorentina. Su Traore', una mossa alla Corvino..
23 gennaio 2019 21:57
Archivio