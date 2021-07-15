Gazzetta: "Vlahovic non vuole rinnovare. Il Tottenham lo vuole, pronti 60 milioni per la Fiorentina"

Laudisa parla del rischio concreto della Fiorentina di perdere Vlahovic

"La Serie A rischia di perdere una delle sue perle - ha detto Carlo Laudisa giornalista di La Gazzetta dello Sport a Radio Bruno -, Dusan Vlahovic. Il Tottenham sta pensando a lui per il dopo Harry Kane ma la Fiorentina per ora ha detto no, la quota dei 60 milioni però può rivelarsi pericolosa. L'interesse del Tottenham è concreto. Vlahovic per ora non ha nessuna intenzione di rinnovare".

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