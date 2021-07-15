Antognoni-Fiorentina sarà addio. La moglie dell'Unico 10: "Hanno capito tutti come finirà"

Antognoni lascerà la Fiorentina. Ecco le parole della moglie

Tra la Fiorentina e Antognoni ci sarà una separazione, le parole di Rita Antognoni, moglie dell'Unico 10 in un post su Facebook fanno intendere proprio questo:

"Ho voluto mettere questa foto perché più di ogni altra rappresenta la tua ripartenza con la Fiorentina. Esattamente 5 anni fa rientrasti nel club del tuo cuore dopo un’attesa durata 13 anni grazie ai Della Valle ma soprattutto ai tifosi che con la loro forza ti hanno spinto fin lassù. Che dire di questa coreografia di questa curva Fiesole spettacolare e meravigliosa, unica, che ti ha fatto sentire davvero importante. Quel momento lo porterò sempre nel mio cuore e chi lo potrà mai scordare, insieme a tanti, tantissimi ricordi uno più bello di quell’altro, momenti indimenticabili a prescindere da ogni cosa. Una vita passata con voi. Come finirà lo hanno capito tutti, ma questo non importa, l’unica cosa certa è l’amore che sempre avremo per voi popolo viola e per Firenze che è e sarà sempre la nostra casa"

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