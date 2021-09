Laudisa: “Il Sassuolo chiedeva 25 milioni per Berardi. La Fiorentina non aveva liquidità”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Il Sassuolo chiedeva alla Fiorentina 25 milioni per Berardi ma la società viola non aveva più quella disponibilità economica. Il mercato è stato complessivamente da 6,5 ma rimane positivo nonostante non sia arrivato il colpo finale, sull’esterno. Italiano voleva Berardi ma ci metterà tanto del suo per far fare quel salto di qualità che serve alla squadra, a me il tecnico viola piace tanto. Nico Gonzalez? Il miglior esponente del calcio argentino in Italia insieme con Lautaro” conclude Laudisa.

ORSOLINI? LA FIORENTINA NON HA PROVATO A PRENDERE IL CALCIATORE