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Laudisa: "Vlahovic non sembra intenzionato a prolungare. Gattuso non verrà, De Zerbi piu' vicino allo Shakhtar"

Laudisa parla di De Zerbi, Vlahovic e Gattuso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2021 13:35
Laudisa: "Vlahovic non sembra intenzionato a prolungare. Gattuso non verrà, De Zerbi piu' vicino allo Shakhtar" -
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Il giornalista Carlo Laudisa ha parlato al Pentasport:

"Si è parlato a lungo di Gattuso in ottica Viola ma il calabrese ha frenato. Non tanto per un aspetto economico. Lui sta guidando il Napoli verso un grande finale di stagione, il suo futuro è ancora incerto, ma per andarsene vuole una squadra competitiva. Anche De Zerbi lascia una squadra con un percorso tecnico definito e vuole proseguirlo, la Fiorentina deve venirgli incontro. Lo Shakhtar gli ha dato più garanzie in questo senso. Ha bisogno di calciatori con determinate caratteristiche. Vlahovic? Il rinnovo sembra lontano al momento,  i procuratori non sono intenzionati a prolungare. Il suo prezzo però sale e quindi c'è da fare attenzione anche a eventuali sirene straniere."

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