Laudisa rivela: “Burdisso è stato a casa J. Alvarez ottenendo il sì, ma la Fiorentina non ha fatto offerte”

A Lady Radio il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato della trattativa che poteva portare in viola Julian Alvarez. Queste le sue parole: “Burdisso è stato a Buenos Aires a casa di Julian Alvarez ottenendo il suo sì, ma poi la Fiorentina non ha fatto un’offerta per il giocatore. C’è qualcosa che non torna. per questa incomprensibile gestione e per la partenza di Vlahovic ho deciso di dare cinque al calciomercato dei viola”

IERVOLINO SI SCHIERA CON COMMISSO SUI PROCURATORI