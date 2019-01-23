Laudisa: "Chiesa non rientrerebbe nell'affare Gagliardini-Fiorentina. Su Traore', una mossa alla Corvino..

Intervistato dall'emittente Lady Radio, l'esperto di calciomercato Carlo Laudisa ha fatto il punto sulle attuali trattative viola: "L'affare Gagliardini-Fiorentina, non è legato a possibili opzioni su...

Intervistato dall'emittente Lady Radio, l'esperto di calciomercato Carlo Laudisa ha fatto il punto sulle attuali trattative viola: "L'affare Gagliardini-Fiorentina, non è legato a possibili opzioni su Federico Chiesa.Muriel? Ho rivisto il Muriel di Lecce. Traorè? Ottimo investimento da parte di Corvino, questi affari lui li fiuta molto bene. Ad ora non credo che la viola faccia qualche colpo a centrocampo, dato che una bella cifra è già stata spesa per giugno nell'operazione Traorè.Pjaca? Bisogna capire se la destinazione Genoa è gradita o meno al giocatore".