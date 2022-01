Dall’America: “Quando si insulta Commisso si offendono tutti gli italiani che sono negli USA”

Angelo Vivolo Presidente della Columbus Heritage Coalition ha scritto una lettera di sostegno a Rocco Commisso in merito alla vicenda della diffamazione della Gazzetta dello Sport nei confronti del patron della Fiorentina

“A titolo introduttivo, sono un imprenditore nel settore della ristorazione di New York City, sostenitore per tutta la vita delle opportunità educative e presidente della fondazione filantropica Francesco e Mary Giambelli. Come presidente della Columbus Heritage Coalition, parlo anche a nome di 20 organizzazioni italoamericane, che rappresentano migliaia di connazionali negli stati di New York, New Jersey e Connecticut.

Con riferimento all’articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport il 15 maggio 2021 firmato da Andrea Di Caro, gli italoamericani negli Stati Uniti sono solidali con Rocco Commisso e contro quelli del nostro patrimonio che vivono nella nostra amata Italia che diffamano e infangano questo brillante imprenditore, filantropo e umanitario.

Conosciamo la nostra storia. Per generazioni, altri hanno distorto le azioni di pochi per diffamare un intero gruppo. Ma le menzogne, le calunnie e le accuse insensate sono ancora più oltraggiose e dolorose quando vengono lanciate da coloro che condividono un’eredità comune.

Non solo scegli di diffamare Rocco Commisso, ma perpetui il terribile stereotipo mafioso che noi italoamericani troviamo così offensivo. Quando si fa questo a Rocco Commisso, si insultano tutti gli italoamericani.

Rocco Commisso è un grande americano e un grande italiano, un uomo che è cresciuto dalle umili origini calabresi a quelle del Bronx radicato nei valori dell’onestà e del duro lavoro. Dal garage di casa sua, ha fondato Mediacom Communications Corporation, la quinta più grande azienda di cavi e fibre ottiche negli Stati Uniti, specializzata nel servire comunità isolate e svantaggiate.

Il modo in cui non riconosci l’incredibile risultato del signor Commisso è al di là della comprensione. La reputazione di Commisso come uomo d’affari e filantropo di successo è un tributo e una fonte di orgoglio per tutti gli italoamericani.

Direi che dovresti invece riconoscere e celebrare il suo contributo alla sua patria d’Italia. Fare di meno è offensivo per tutti noi che ci sforziamo di onorare il nostro patrimonio e la nostra cultura italiana e i grandi contributi al mondo.

Hai commesso un grave errore. Ma ora puoi correggere il tuo errore ritrattando il terribile stereotipo che hai attribuito a un uomo che dovrebbe essere congratulato, celebrato e apprezzato come un italiano eccezionale”