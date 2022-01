Fiorentina contro la Gazzetta, indagine chiusa, Procura dà ragione a Commisso, era diffamazione

Di seguito il comunicato della Fiorentina riguardo la querela per diffamazione al giornalista della Gazzetta dello Sport:

“In merito alla notizia riportata ieri dall’edizione online de Il Fatto Quotidiano relativa alla querela presentata nei confronti del giornalista Andrea Di Caro, ACF Fiorentina intende precisare che i maliziosi accostamenti oggetto della querela, offensivi del buon nome del Presidente, della Società e dell’intera comunità italo-americana, sono già stati qualificati non già come ironici bensì come gravemente diffamatori dall’autorità giudiziaria. Più nello specifico, la Procura di Cagliari, competente per territorio, ha recentemente chiuso le indagini relative all’articolo di giornale in questione, pubblicato su La Gazzetta dello Sport in data 15 maggio 2021, qualificandone il contenuto in termini di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa.

L’eco e la percezione di offesa diffusi all’interno della comunità italo-americana sono testimoniati dall’articolo pubblicato su America Oggi, https://www.americaoggi.us/post/commisso-denuncia-la-gazzetta-giovedì-20-gennaio-2022, il più importante quotidiano in lingua italiana negli USA

ROCIO RODRIGUEZ CHIARISCE SU ODRIOZOLA, IL REAL E LA FIORENTINA