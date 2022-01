Rocio: “Al Real Madrid hanno mandato Odriozola alla Fiorentina per farlo migliorare tatticamente”

Rocio Rodriguez ha parlato a Radio Bruno delle situazioni di casa Fiorentina, le sue parole

“Odriozola al Real ci sta alla grande perchè Carvajal si fa sempre male, al Real Madrid pensano che l’esperienza di Odriozola alla Fiorentina lo abbia migliorato dal punto di vista tattico, Ancelotti lo ha mandato per questo a Firenze, adesso pensa sia pronto difensivamente perchè l’Italia ti aiuta molto in quello. Nico Gonzalez? Non sono d’accordo con le critiche, può fare la differenza ed è stato molto sfortunato in questo primo periodo tra covid e infortuni. Sugli esterni adesso siamo messi bene, bisogna capire la situazione Callejon, credo sia difficile che rinnovi il contratto. Ikonè? Non capisco perchè ci sta mettendo tanto tempo” conclude Rocio

IL FLAMENGO VUOLE PRENDERE PULGAR SU INDICAZIONE DI PAULO SOUSA