“Paulo Sousa ha chiesto di prendere Pulgar al Flamengo, offerta alla Fiorentina nei prossimi giorni”

Il giornalista di Sportitalia Rudy Galletti sul proprio profilo Twitter ha raccontato di un’interesse del Flamengo per il giocatore della Fiorentina Pulgar. Questa la traduzione del suo tweet in inglese: “Dopo aver abbandonato la corsa per Vecino, Paulo Sousa ha chiesto alla dirigenza del Flamengo di prendere Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina. Il club brasiliano farà un’offerta ufficiale nei prossimi giorni”.

🚨🗣️ After leaving the race for #Vecino, #PauloSousa asked the #Flamengo board for Erick #Pulgar, #Fiorentina midfielder.

⏳💰 The 🇧🇷 club could make an official proposal to 🟣 in the next few days. 🐓⚽ #Transfers @Lemos_Santos #Calciomercato #SerieA pic.twitter.com/WcOWUmI9W7

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 20, 2022