Repubblica, è guerra totale tra Nardella e Pessina, a rimetterci potrebbe essere lo stadio Franchi

E’ alta tensione tra il sindaco Nardella e il soprintendente Pessina, dopo il recente scontro che vi abbiamo raccontato per la ruota panoramica, e i rallentamenti dei lavori per la tramvia verso Bagno a Ripoli. Una situazione che adesso rischia di avere ripercussioni anche sul progetto Franchi, con in ballo i 95 milioni di finanziamenti ottenuti dall’Europa via Pnrr. Sono soldi che vanno spesi entro il 2026, pena la restituzione. C’è un progetto da fare. E la Soprintendenza verrà interpellata. Filerà tutto liscio? Per evitare veti e contro veti una mossa è stata decisa: il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica che conosceremo a fine febbraio sarà inviato al Ministero per un consulto preventivo, per evitare che su quello definitivo possano poi spuntare bocciature a sorpresa dalla Soprintendenza. Lo riporta Repubblica Firenze

