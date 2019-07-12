Montella: "A Moena sensazioni positive. Il nostro obiettivo è riportare la Fiorentina in alto. Siamo carichi"

Questo il post scritto su Instagram da Vincenzo Montella in partenza per gli USA: "🇮🇹•Moena2019. Viola ovunque. La Fiorentina. I fiorentini. La nostra gente. I primi giorni di un nuovo cammino. Sensaz...

Questo il post scritto su Instagram da Vincenzo Montella in partenza per gli USA: "🇮🇹•Moena2019. Viola ovunque. La Fiorentina. I fiorentini. La nostra gente. I primi giorni di un nuovo cammino. Sensazioni positive. Ma è ancora presto. Troppo presto.

Siamo un cantiere. Ma lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo: riportare la Fiorentina in alto. C’è chi viene e c’è chi va. Ma tutto come da programma. La prima parte del ritiro va in archivio. Stanchi ma carichi. Affaticati ma compatti.

Work in progress ⚠️. Fly to USA 🛫🇺🇸. Convinto, certo, che il meglio deve ancora venire. #forzaViola @acffiorentina ⚜️"