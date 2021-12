Forbes celebra la Fiorentina: “Italiano come Gasperini. Vlahovic esploso grazie a Prandelli. Iachini flop”

La prestigiosa rivista statunitense Forbes ha omaggiato cosi la Fiorentina, questo il loro articolo testuali nei confronti della squadra di Firenze:

“Con appena 16 turni di Serie A all’attivo, la Fiorentina ha già collezionato tante vittorie (9) nel 2021/22 quante in tutta la scorsa stagione. A pari punti con la Juventus, sono sesti in classifica, un salto di sette posizioni rispetto a dove avevano terminato la scorsa stagione e hanno modificato l’intera prospettiva della squadra e il suo futuro.

Negli ultimi anni, La Viola ha flirtato con la retrocessione. Una sfilza di tecnici – Stefano Pioli, Vincenzo Montella, Cesare Prandelli e Beppe Iachini – non sono riusciti a fermare il costante declino di una squadra che era arrivata quarta per tre anni di fila tra il 2013 e il 2016. L’anno successivo sarebbe arrivata quinta, poi 8° due volte, 16° e 10° prima di concludere la scorsa stagione al 13° posto, molto più vicino agli ultimi tre (sette punti) che ai primi sei (28 punti).

Il loro improvviso miglioramento è ancora più spettacolare se si considera che hanno speso un totale di soli 29 milioni di euro (32,74 milioni di dollari) per ingaggiare cinque giocatori durante la finestra di trasferimento della scorsa estate. Tuttavia, guardando un po’ più da vicino gli acquisti fatti e le partenze, la trasformazione della squadra toscana non dovrebbe essere una sorpresa.

Con così come hanno fatto un tale salto con così poche facce nuove? Questo è facile. Hanno assunto Vincenzo Italiano.

Da quando Montella ha lasciato la Fiorentina per mancanza di investimenti, questo è un club che ha faticato a trovare l’allenatore giusto. Paulo Sousa certamente non lo era, mentre Stefano Pioli ha guidato la squadra attraverso la morte dell’amato capitano Davide Astori ma anche Pioli non è riuscito a fare bene

Il ritorno di Montella si è rivelato un disastro e, mentre flirtavano con la retrocessione, Beppe Iachini era l’esperto di sopravvivenza di cui avevano bisogno, ma non sarebbe mai dovuto essere riconfermato. Quando è stato mandato via Iachini, è tornato un altro ex allenatore, ma anche Cesare Prandelli è durato appena quattro mesi prima che se ne andasse di nuovo e Iachini fosse riportato a Firenze.

È un po’ strano ripensare a quei sei cambi di allenatore e rendersi conto che l’unico che ha lasciato qualcosa di positivo è stato Prandelli quando era al timone della squadra. E’ stato lui a scatenare Dusan Vlahovic come la micidiale macchina da gol che i più grandi club d’Europa stanno attualmente girando intorno .

Prima dello scorso dicembre, il nazionale serbo aveva segnato 9 gol in 56 presenze con la Fiorentina. È stato allora che qualcosa è scattato al suo posto, il grande numero 9 da quando ha colpito la rete 35 volte in appena 45 partite e l’uomo stesso sa sicuramente chi lo ha aiutato a diventare una forza così inarrestabile.

“Il punto di svolta nella mia carriera finora è stato l’arrivo di Cesare Prandelli, ero in nazionale quando la Fiorentina lo ha assunto, ma quando sono tornato mi ha fatto sedere e mi ha spiegato cosa aveva in mente. Ci sono volute cinque partite prima che riuscissi a segnare, mi sembrava il bersaglio più difficile della mia vita, ma senza l’aiuto di Prandelli niente di tutto questo sarebbe successo. Aveva una fiducia illimitata in me e gli sarò grato per il resto della mia vita. Ha spiegato come muoversi, come fare scatti. È così bravo a parlare con i giocatori”. Cosi ha parlato Vlahovic di Prandelli.

Anche quest’estate la Fiorentina è andata alla ricerca di un nuovo allenatore. Inizialmente avevano concordato un accordo con Gennaro Gattuso, ma l’ex centrocampista del Milan ha lasciato dopo soli 23 giorni per le preoccupazioni per il mercato che lui e il suo agente Jorge Mendes avrebbero chiesto.

Questo ha portato alla nomina di Italiano, e il club non si è guardato indietro. Dopo aver guidato lo Spezia alla sopravvivenza la scorsa stagione, il 43enne ha portato entusiasmo, energia, slancio offensivo e non mancano intelligenza tattica a una squadra che prima era priva di tutti e quattro questi fattori. I giocatori hanno pienamente accettato le sue idee, lavorando duramente per eseguire le istruzioni che ricevono e, soprattutto, godendosi il calcio sotto la sua guida.

Oltre a vedere Vlahovic continuare le sue imprese da gol (15 in 17 partite finora in questa stagione), Italiano ha visto Gonzalez prosperare sulla fascia, Odriozola si è subito insediato come terzino destro e Igor ha compiuto un enorme balzo in avanti con le sue prestazioni al centro della difesa. Un altro fattore chiave è stato l’impatto di Italiano su due giocatori che hanno trascorso la scorsa stagione in prestito altrove; Saponara che giocava allo Spezia e Duncan che era al Cagliari.

Il primo ha due gol e due assist, mentre il secondo è diventato parte essenziale di un centrocampo che preme e incalza gli avversari, poi mostra la qualità necessaria per far avanzare la palla in zone pericolose.

In una città che ospita il Ponte Vecchio e l’imponente Duomo, la creazione di qualcosa di meno di una delle sette antiche meraviglie del mondo tende a impallidire di significato, proprio come quello che sta facendo la Fiorentina potrebbe non sembrare grandioso come quello di Simone Inzaghi il lavoro all’Inter o la continua eccellenza di Gian Piero Gasperini con l’Atalanta.

Eppure, in pochi mesi, Italiano ha plasmato questo gruppo precedentemente poco performante in un’unità coesa e vibrante che suona in un modo che maschera i loro difetti e accentua le loro qualità positive. Se sembra troppo semplicistico, prova a dire a qualcuno a Firenze che tutto quello che Filippo Brunelleschi ha fatto è stato mettere un tetto su una chiesa.

Chiaramente un allenatore di grande talento, Vincenzo Italiano è l’ultimo uomo a costruire qualcosa di veramente speciale a Firenze, e merita un immenso credito per ciò che ha ottenuto finora”

CASTROVILLI E IL REBUS SUL SUO RITORNO IN CAMPO