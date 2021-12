Il retroscena, Castrovilli non si è mai allenato in gruppo dopo Empoli. Il rientro è un rebus

Secondo quanto riporta Radio Bruno, non è dato ancora sapere quando tornerà in campo Gaetano Castrovilli. Il suo infortunio è di natura muscolare ed è accaduto dopo la partita persa contro l’Empoli, ed è proprio da quella partita che il numero 10 della Fiorentina non si allena con il resto del gruppo. Si potrebbe ipotizzare un rientro con il gruppo prima delle feste di Natale, ma non ci sono certezze in merito.

LE PAROLE DI ITALIANO SUL MERCATO