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Notizie Forbes Fiorentina

La fiorentina Massimiliana Landini Aleotti è donna più ricca d'Italia, patrimonio da 5,4 miliardi

08 aprile 2022 16:36

Commisso è il quattordicesimo presidente più ricco al mondo, patrimonio da 6,1 miliardi, Elkann 22°

06 aprile 2022 19:46

Forbes celebra la Fiorentina: "Italiano come Gasperini. Vlahovic esploso grazie a Prandelli. Iachini flop"

10 dicembre 2021 21:16

Superlega, Commisso non aveva bisogna di dire la sua. In America si batte da 4 anni per lo stesso concetto

23 aprile 2021 17:06

Commisso al secondo posto tra i presidenti più ricchi in serie A, undicesimo in Europa

07 aprile 2021 17:30

Basile, Commisso è più ricco di Friedkin della Roma e di Singer del Milan

08 settembre 2020 19:59

Commisso, è nella top 150 degli uomini più ricchi degli Stati Uniti d'America. I dettagli

10 ottobre 2019 20:23

Forbes, i fratelli Della Valle sono tra i piú ricchi del mondo

08 marzo 2019 18:34

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