Notizie Forbes Fiorentina

La fiorentina Massimiliana Landini Aleotti è donna più ricca d'Italia, patrimonio da 5,4 miliardi
08 aprile 2022 16:36
Commisso è il quattordicesimo presidente più ricco al mondo, patrimonio da 6,1 miliardi, Elkann 22°
06 aprile 2022 19:46
Forbes celebra la Fiorentina: "Italiano come Gasperini. Vlahovic esploso grazie a Prandelli. Iachini flop"
10 dicembre 2021 21:16
Superlega, Commisso non aveva bisogna di dire la sua. In America si batte da 4 anni per lo stesso concetto
23 aprile 2021 17:06
Commisso al secondo posto tra i presidenti più ricchi in serie A, undicesimo in Europa
07 aprile 2021 17:30
Basile, Commisso è più ricco di Friedkin della Roma e di Singer del Milan
08 settembre 2020 19:59
Commisso, è nella top 150 degli uomini più ricchi degli Stati Uniti d'America. I dettagli
10 ottobre 2019 20:23
Forbes, i fratelli Della Valle sono tra i piú ricchi del mondo
08 marzo 2019 18:34
Archivio