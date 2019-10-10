Commisso, è nella top 150 degli uomini più ricchi degli Stati Uniti d'America. I dettagli
Poco dopo essere emigrato negli Stati Uniti dall'Italia all'età di 12 anni, Rocco Commisso iniziò a suonare la fisarmonica durante gli intervalli di cinema nel Bronx. Lo spirito imprenditoriale gli è...
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 20:23
Poco dopo essere emigrato negli Stati Uniti dall'Italia all'età di 12 anni, Rocco Commisso iniziò a suonare la fisarmonica durante gli intervalli di cinema nel Bronx. Lo spirito imprenditoriale gli è servito ben decenni dopo. Rocco Commisso è adesso il 131' uomo più ricco di tutti gli Stati Uniti
Forbes