Commisso è il quattordicesimo presidente più ricco al mondo, patrimonio da 6,1 miliardi, Elkann 22°

La nota rivista americana riporta la classifica dei presidenti più ricchi del mondo del calcio. Commisso stacca Elkann.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, c’è tanto calcio nella classifica dei miliardari di Forbes nel 2022. Da Silvio Berlusconi a John Elkann, da Paul Singer ad Antonio Percassi fino a Rocco Commisso e Dan Friedkin, nell’annuale lista dei più ricchi al mondo stilata dalla rivista statunitense non mancano i miliardari legati al mondo del pallone.

Tra i proprietari di club italiani, i più ricchi sono i fratello Hartono, indonesiani proprietari del Como (Robert e Michael Hartono, patrimonio secondo Forbes da 23,2 e 22,3 miliardi di dollari che valgono la 64ª e 69ª posizione), davanti a Silvio Berlusconi, patron del Monza, con un patrimonio stimato da Forbes in 7,1 miliardi (336°) e quello della Fiorentina Rocco Commisso (6,1 miliardi, 418°), che si piazzano davanti, tra gli altri, a Dan Friedkin (Roma) e Paul Singer (Milan), mentre nella classifica trovano spazio anche Renzo Rosso (Vicenza) e Antonio Percassi (Atalanta), oltre all’ex proprietario dell’Inter Massimo Moratti (1931° con patrimonio di 1,6 miliardi). Fuori dalla classifica invece Zhang Jindong, dopo aver lasciato la maggioranza di Suning: nel 2021 il patron dell’Inter era 339° con un patrimonio da 7,4 miliardi.

Il più ricco tra i miliardari che hanno investito nell’universo calcistico è invece il messicano Carlos Slim, numero uno del Gruppo Carso con un patrimonio da 81,2 miliardi di dollari (13° più ricco al mondo secondo Forbes nel 2021) e proprietario del Real Oviedo, in Serie B spagnola. Sul podio ci sono anche il francese François Pinault (32° con patrimonio di 40,4 miliardi), fondatore di Artemis e proprietario dello Stade Rennais, e il magnate delle lattine Dietrich Mateschitz (51°, 27,4 miliardi), patron di Red Bull con cui investe non solo in Formula 1 ma anche nel calcio, dal Lipsia al Salisburgo.

Proprietari più ricchi calcio, le cifre di Forbes:

Carlos Slim, 81,2 miliardi (13° uomo più ricco al mondo) – Real Oviedo;

François Pinault, 40,4 miliardi (32°) – Stade Rennais;

Dietrich Mateschitz, 27,4 miliardi (51°) – RB Lipsia, RB Salisburgo e al.;

Robert Hartono, 23,2 miliardi (64º) – Como;

Michael Hartono, 22,3 miliardi (69º) – Como;

James Ratcliffe, 16,3 miliardi (111°) – Nizza-Losanna;

Ricardo Salinas Pliego, 12,4 miliardi (151°) – Mazatlán F.C. (Messico);

Philip Anschutz, 10,9 miliardi (180°) – LA Galaxy;

Stanley Kroenke, 10,7 miliardi (183°) – Arsenal;

Shahid Khan, 7,6 miliardi (308°) – Fulham;

Silvio Berlusconi, 7,1 miliardi (336°) – Monza;

Roman Abramovich, 6,9 miliardi (350°) – Chelsea;

Dmitry Rybolovlev, 6,6 miliardi (375°) – AS Monaco;

Rocco Commisso, 6,1 miliardi (418°) – Fiorentina

Famiglia Saputo, 4,8 miliardi (586°) – Bologna;

Dan Friedkin, 4,3 miliardi (665°) – Roma;

Paul Singer, 4,3 miliardi (665°) – Milan;

John Henry, 2,8 miliardi (822°) – Liverpool;

Renzo Rosso, 3,5 miliardi (851°) – Vicenza;

Farhad Moshiri, 2,6 miliardi (1196°) – Everton;

Peter Lim, 2,4 miliardi (1292°) – Valencia;

John Elkann, 2,1 miliardi (1445°) – Juventus;

Florentino Perez, 2 miliardi (1513°) – Real Madrid;

Antonio Percassi, 1,4 miliardi (2076°) – Atalanta;

Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,3 miliardo ciascuno (2190°) – Sassuolo.

LE PAROLE DI IKONE'

https://www.labaroviola.com/ikone-ho-scelto-la-fiorentina-perche-e-buon-club-intermedio-non-volevo-bruciare-le-tappe/171541/