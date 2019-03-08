Forbes, i fratelli Della Valle sono tra i piú ricchi del mondo
La nota rivista Forbes ha rilasciato una speciale classifica degli uomini piú ricchi del mondo. Al primo posto c'è il famoso Jeff Bezoz, inventore di Amazon
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2019 18:34
La nota rivista Forbes ha rilasciato una speciale classifica degli uomini piú ricchi del mondo. Al primo posto c'è il famoso Jeff Bezoz, inventore di Amazon. Ci sono anche i fratelli Della Valle, proprietari della Fiorentina e della Tod's. Diego si piazza al posto 1605 con un patrimonio personale di 1.4 miliardi di dollari, mentre Andrea al 1756esimo posto con 1,3 miliardi di dollari.