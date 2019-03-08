Forbes, i fratelli Della Valle sono tra i piú ricchi del mondo

La nota rivista Forbes ha rilasciato una speciale classifica degli uomini piú ricchi del mondo. Al primo posto c'è il famoso Jeff Bezoz, inventore di Amazon

La nota rivista Forbes ha rilasciato una speciale classifica degli uomini piú ricchi del mondo. Al primo posto c'è il famoso Jeff Bezoz, inventore di Amazon. Ci sono anche i fratelli Della Valle, proprietari della Fiorentina e della Tod's. Diego si piazza al posto 1605 con un patrimonio personale di 1.4 miliardi di dollari, mentre Andrea al 1756esimo posto con 1,3 miliardi di dollari.