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Forbes, i fratelli Della Valle sono tra i piú ricchi del mondo

La nota rivista Forbes ha rilasciato una speciale classifica degli uomini piú ricchi del mondo. Al primo posto c'è il famoso Jeff Bezoz, inventore di Amazon

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2019 18:34
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La nota rivista Forbes ha rilasciato una speciale classifica degli uomini piú ricchi del mondo. Al primo posto c'è il famoso Jeff Bezoz, inventore di Amazon. Ci sono anche i fratelli Della Valle, proprietari della Fiorentina e della Tod's. Diego si piazza al posto 1605 con un patrimonio personale di 1.4 miliardi di dollari, mentre Andrea al 1756esimo posto con 1,3 miliardi di dollari.

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