La fiorentina Massimiliana Landini Aleotti è donna più ricca d'Italia, patrimonio da 5,4 miliardi
La proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini ha un patrimonio che ammonta a 5,4 miliardi. Landini Aleotti è la donna più ricca d’Italia
Come scrive il Corriere fiorentino, c'è Giovanni Ferrero al primo posto nella classifica delle persone più ricche d’Italia. Ferrero – che guida l’omonimo impero dei dolci, con un patrimonio stimato in 36,2 miliardi di dollari – è al 36esimo posto tra i 2.668 miliardari del mondo. Gli italiani nella classifica di Forbes 2022 sono 52, uno in più dell’anno scorso.
Il totale dei loro patrimoni, però, è di 194,5 miliardi di dollari, contro i 204,5 dell’aprile 2021 e i 211,1 della fine dello scorso anno. Medaglia d’argento per Leonardo Del Vecchio di Luxottica (52esimo nel mondo), che accorcia sul capolista riducendo la differenza da 10 a 8,9 miliardi di distanza. Sale sul podio – con 7,8 miliardi – Giorgio Armani, che precede Silvio Berlusconi (7,1 miliardi), a sua volta in risalita rispetto ad aprile 2021 (era sesto) e alla fine dello scorso anno (quando era invece quinto).
In Toscana
Tra i Paperoni toscani, lo scettro va a Massimiliana Landini Aleotti – quinta in Italia. La proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini ha un patrimonio che ammonta a 5,4 miliardi di dollari. Landini Aleotti si conferma così anche la donna più ricca d’Italia, nonostante le sue ricchezze siano scese, rispetto ai 9,1 miliardi dello scorso anno. La 79enne fiorentina non appare mai sui giornali, né rilascia interviste in tv.
Vedova di Alberto Aleotti, manager che nel 1964 rilevò da Mario Menarini la celebre casa farmaceutica, Landini Aleotti già nel 2016 era stata considerata tra le dieci donne più facoltose del pianeta, benché la famiglia avesse specificato come la consistenza patrimoniale attribuita da Forbes fosse «una valutazione del valore puramente teorico del Gruppo Menarini». Menarini è presente in 140 paesi nel mondo e dopo la recente acquisizione di Stemline Therapeutics, azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq, il gruppo ha segnato il proprio ingresso anche nel mercato oncologico americano. L’azienda conta oltre 17mila dipendenti e produce 600 milioni di confezioni di farmaci nei suoi 18 stabilimenti.
Al nono posto dei miliardari italiani c’è l’aretino Patrizio Bertelli, amministratore delegato del gruppo Prada, con 4 miliardi di patrimonio. Bertelli, molto legato alla sua città d’origine, ha recentemente acquistato l’immobile che ospita la Buca di San Francesco, storico ristorante nel centro di Arezzo. Nel 2018, al Corriere della Sera, rilasciò un’intervista in cui rivendicava i «caratteri regionali»: «Esistono, eccome se esistono. Noi toscani ci riconosciamo nella nostra toscanità, come si riconoscono i napoletani, i siciliani e così via. Anche se dire toscani… bisogna distinguere i fiorentini e i senesi, per esempio…». E su Arezzo: «È una cittadina alla periferia della toscanità, come Grosseto. Ma uno è cosciente di avere degli avi che hanno costruito il Rinascimento».
La classifica dei 52 miliardari italiani
Di seguito la classifica completa dei 52 miliardari italiani. Tutte le cifre - come precisato da Forbes - sono espresse in dollari.
1) Giovanni Ferrero
Patrimonio: 36,2 miliardi
2) Leonardo Del Vecchio e famiglia
Patrimonio: 27,3 miliardi
3) Giorgio Armani
Patrimonio: 7,8 miliardi
4) Silvio Berlusconi e famiglia
Patrimonio: 7,1 miliardi
5) Massimiliana Landini Aleotti e famiglia
Patrimonio: 5,4 miliardi
6) Giuseppe De’ Longhi e famiglia
Patrimonio: 4,4 miliardi
7) Piero Ferrari
Patrimonio: 4,2 miliardi
8) Augusto & Giorgio Perfetti
Patrimonio: 4,1 miliardi
9) Patrizio Bertelli
Patrimonio: 4 miliardi
10) Miuccia Prada
Patrimonio: 4 miliardi
11) Francesco Gaetano Caltagirone
Patrimonio: 3,9 miliardi
12) Paolo & Gianfelice Mario Rocca
Patrimonio: 3,9 miliardi
13) Luca Garavoglia
Patrimonio: 3,8 miliardi
14) Susan Carol Holland
Patrimonio: 3,8 miliardi
15) Sergio Stevanato e famiglia
Patrimonio: 3,8 miliardi
16) Gustavo Denegri
Patrimonio: 3,7 miliardi
17) Renzo Rosso e famiglia
Patrimonio: 3,5 miliardi
18) Giuseppe Crippa e famiglia
Patrimonio: 3,2 miliardi
19) Alessandra Garavoglia
Patrimonio: 3,1 miliardi
20) Remo Ruffini
Patrimonio: 3 miliardi
21) Isabella Seràgnoli
Patrimonio: 2,8 miliardi
22) Giuliana Benetton
Patrimonio: 2,7 miliardi
23) Luciano Benetton
Patrimonio: 2,7 miliardi
24) Federico De Nora
Patrimonio: 2,6 miliardi
25) Alberto Bombassei
Patrimonio: 2,1 miliardi
26) John Elkann
Patrimonio: 2,1 miliardi
27) Brunello Cucinelli
Patrimonio: 2 miliardi
28) Maria Franca Fissolo
Patrimonio: 2 miliardi
29) Nicola Bulgari
Patrimonio: 1,9 miliardi
30) Romano Minozzi
Patrimonio: 1,9 miliardi
31) Mario Moretti Polegato
Patrimonio: 1,7 miliardi
32) Alberto Prada
Patrimonio: 1,7 miliardi
33) Marina Prada
Patrimonio: 1,7 miliardi
34) Paolo Bulgari
Patrimonio: 1,5 miliardi
35) Giuliana Caprotti
Patrimonio: 1,5 miliardi
36) Marina Caprotti
Patrimonio: 1,5 miliardi
37 ) Domenico Dolce
Patrimonio: 1,5 miliardi
38) Stefano Gabbana
Patrimonio: 1,5 miliardi
39) Manfredi Lefebvre d’Ovidio
Patrimonio: 1,5 miliardi
40) Massimo Moratti
Patrimonio: 1,5 miliardi
41) Nerio Alessandri
Patrimonio: 1,4 miliardi
42) Sabrina Benetton
Patrimonio: 1,4 miliardi
43) Diego Della Valle
Patrimonio: 1,4 miliardi
44) Antonio Percassi
Patrimonio: 1,4 miliardi
45) Lina Tombolato
Patrimonio: 1,4 miliardi
46) Barbara Benetton
Patrimonio: 1,3 miliardi
47) Simona Giorgetta
Patrimonio: 1,3 miliardi
48) Marco Squinzi
Patrimonio: 1,3 miliardi
49) Veronica Squinzi
Patrimonio: 1,3 miliardi
50) Sandro Veronesi
Patrimonio: 1,3 miliardi
51) Luigi Cremonini
Patrimonio: 1,2 miliardi
52) Stefania Triva
Patrimonio: 1,2 miliardi
https://www.labaroviola.com/sconcerti-consiglia-se-la-fiorentina-e-alla-canna-del-gas-per-lattaccante-deve-prendere-belotti/171803/