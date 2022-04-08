La fiorentina Massimiliana Landini Aleotti è donna più ricca d'Italia, patrimonio da 5,4 miliardi

La proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini ha un patrimonio che ammonta a 5,4 miliardi. Landini Aleotti è la donna più ricca d’Italia

Come scrive il Corriere fiorentino, c'è Giovanni Ferrero al primo posto nella classifica delle persone più ricche d’Italia. Ferrero – che guida l’omonimo impero dei dolci, con un patrimonio stimato in 36,2 miliardi di dollari – è al 36esimo posto tra i 2.668 miliardari del mondo. Gli italiani nella classifica di Forbes 2022 sono 52, uno in più dell’anno scorso.

Il totale dei loro patrimoni, però, è di 194,5 miliardi di dollari, contro i 204,5 dell’aprile 2021 e i 211,1 della fine dello scorso anno. Medaglia d’argento per Leonardo Del Vecchio di Luxottica (52esimo nel mondo), che accorcia sul capolista riducendo la differenza da 10 a 8,9 miliardi di distanza. Sale sul podio – con 7,8 miliardi – Giorgio Armani, che precede Silvio Berlusconi (7,1 miliardi), a sua volta in risalita rispetto ad aprile 2021 (era sesto) e alla fine dello scorso anno (quando era invece quinto).

In Toscana

Tra i Paperoni toscani, lo scettro va a Massimiliana Landini Aleotti – quinta in Italia. La proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini ha un patrimonio che ammonta a 5,4 miliardi di dollari. Landini Aleotti si conferma così anche la donna più ricca d’Italia, nonostante le sue ricchezze siano scese, rispetto ai 9,1 miliardi dello scorso anno. La 79enne fiorentina non appare mai sui giornali, né rilascia interviste in tv.

Vedova di Alberto Aleotti, manager che nel 1964 rilevò da Mario Menarini la celebre casa farmaceutica, Landini Aleotti già nel 2016 era stata considerata tra le dieci donne più facoltose del pianeta, benché la famiglia avesse specificato come la consistenza patrimoniale attribuita da Forbes fosse «una valutazione del valore puramente teorico del Gruppo Menarini». Menarini è presente in 140 paesi nel mondo e dopo la recente acquisizione di Stemline Therapeutics, azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq, il gruppo ha segnato il proprio ingresso anche nel mercato oncologico americano. L’azienda conta oltre 17mila dipendenti e produce 600 milioni di confezioni di farmaci nei suoi 18 stabilimenti.

Al nono posto dei miliardari italiani c’è l’aretino Patrizio Bertelli, amministratore delegato del gruppo Prada, con 4 miliardi di patrimonio. Bertelli, molto legato alla sua città d’origine, ha recentemente acquistato l’immobile che ospita la Buca di San Francesco, storico ristorante nel centro di Arezzo. Nel 2018, al Corriere della Sera, rilasciò un’intervista in cui rivendicava i «caratteri regionali»: «Esistono, eccome se esistono. Noi toscani ci riconosciamo nella nostra toscanità, come si riconoscono i napoletani, i siciliani e così via. Anche se dire toscani… bisogna distinguere i fiorentini e i senesi, per esempio…». E su Arezzo: «È una cittadina alla periferia della toscanità, come Grosseto. Ma uno è cosciente di avere degli avi che hanno costruito il Rinascimento».

La classifica dei 52 miliardari italiani

Di seguito la classifica completa dei 52 miliardari italiani. Tutte le cifre - come precisato da Forbes - sono espresse in dollari.

1) Giovanni Ferrero

Patrimonio: 36,2 miliardi

2) Leonardo Del Vecchio e famiglia

Patrimonio: 27,3 miliardi

3) Giorgio Armani

Patrimonio: 7,8 miliardi

4) Silvio Berlusconi e famiglia

Patrimonio: 7,1 miliardi

5) Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Patrimonio: 5,4 miliardi

6) Giuseppe De’ Longhi e famiglia

Patrimonio: 4,4 miliardi

7) Piero Ferrari

Patrimonio: 4,2 miliardi

8) Augusto & Giorgio Perfetti

Patrimonio: 4,1 miliardi

9) Patrizio Bertelli

Patrimonio: 4 miliardi

10) Miuccia Prada

Patrimonio: 4 miliardi

11) Francesco Gaetano Caltagirone

Patrimonio: 3,9 miliardi

12) Paolo & Gianfelice Mario Rocca

Patrimonio: 3,9 miliardi

13) Luca Garavoglia

Patrimonio: 3,8 miliardi

14) Susan Carol Holland

Patrimonio: 3,8 miliardi

15) Sergio Stevanato e famiglia

Patrimonio: 3,8 miliardi

16) Gustavo Denegri

Patrimonio: 3,7 miliardi

17) Renzo Rosso e famiglia

Patrimonio: 3,5 miliardi

18) Giuseppe Crippa e famiglia

Patrimonio: 3,2 miliardi

19) Alessandra Garavoglia

Patrimonio: 3,1 miliardi

20) Remo Ruffini

Patrimonio: 3 miliardi

21) Isabella Seràgnoli

Patrimonio: 2,8 miliardi

22) Giuliana Benetton

Patrimonio: 2,7 miliardi

23) Luciano Benetton

Patrimonio: 2,7 miliardi

24) Federico De Nora

Patrimonio: 2,6 miliardi

25) Alberto Bombassei

Patrimonio: 2,1 miliardi

26) John Elkann

Patrimonio: 2,1 miliardi

27) Brunello Cucinelli

Patrimonio: 2 miliardi

28) Maria Franca Fissolo

Patrimonio: 2 miliardi

29) Nicola Bulgari

Patrimonio: 1,9 miliardi

30) Romano Minozzi

Patrimonio: 1,9 miliardi

31) Mario Moretti Polegato

Patrimonio: 1,7 miliardi

32) Alberto Prada

Patrimonio: 1,7 miliardi

33) Marina Prada

Patrimonio: 1,7 miliardi

34) Paolo Bulgari

Patrimonio: 1,5 miliardi

35) Giuliana Caprotti

Patrimonio: 1,5 miliardi

36) Marina Caprotti

Patrimonio: 1,5 miliardi

37 ) Domenico Dolce

Patrimonio: 1,5 miliardi

38) Stefano Gabbana

Patrimonio: 1,5 miliardi

39) Manfredi Lefebvre d’Ovidio

Patrimonio: 1,5 miliardi

40) Massimo Moratti

Patrimonio: 1,5 miliardi

41) Nerio Alessandri

Patrimonio: 1,4 miliardi

42) Sabrina Benetton

Patrimonio: 1,4 miliardi

43) Diego Della Valle

Patrimonio: 1,4 miliardi

44) Antonio Percassi

Patrimonio: 1,4 miliardi

45) Lina Tombolato

Patrimonio: 1,4 miliardi

46) Barbara Benetton

Patrimonio: 1,3 miliardi

47) Simona Giorgetta

Patrimonio: 1,3 miliardi

48) Marco Squinzi

Patrimonio: 1,3 miliardi

49) Veronica Squinzi

Patrimonio: 1,3 miliardi

50) Sandro Veronesi

Patrimonio: 1,3 miliardi

51) Luigi Cremonini

Patrimonio: 1,2 miliardi

52) Stefania Triva

Patrimonio: 1,2 miliardi

IL CONSIGLIO DI SCONCERTI

https://www.labaroviola.com/sconcerti-consiglia-se-la-fiorentina-e-alla-canna-del-gas-per-lattaccante-deve-prendere-belotti/171803/