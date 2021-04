Superlega, Commisso non aveva bisogna di dire la sua. In America si batte da 4 anni per lo stesso concetto

In questi giorni parecchie testate giornalistiche hanno dibattuto sul perché la Fiorentina non avrebbe detto la sua sulla vicenda “Superlega”. Ebbene, facendo seguito all’intervista rilasciata dal presidente Commisso alla rivista americana Forbes è facile capire il perché.

Il presidente Commisso sta portando avanti una battaglia legale in America da 4 anni ormai per le stesse motivazioni che hanno spinto TV, radio, giornali, tifosi e organi competenti ad indignarsi per le Superlega.

Nello specifico il presidente sta combattendo da 4 anni contro la US Soccer Federation (la federazione americana di calcio) affinché quest’ultima cambi radicalmente il suo regolamento che non prevede ne promozioni, ne tantomeno retrocessioni.

E’ di facile intuizione quindi il perché del fatto che Commisso non abbia rilasciato subito, le sue dichiarazioni sulla Superlega, la sua risposta è ormai datata. Si è espresso cosi fortemente in America, arrivando ad intentare una causa che dura da 4 anni (vera e propria battaglia legale) che ormai anche le pietre sanno cosa ne pensa sul calcio elitario.

Non ha avuto parole al miele nemmeno per la FIFA, chiedendosi come mai quest’ultima, non sia mai intervenuta nel caso “Major League”.

Di seguito alcun estratti delle sue parole rilasciate alla rivista Forbes

“È stato un enorme fallimento di pubbliche relazioni … molto aveva a che fare con l’arroganza”. Questi grandi club pensavano di essere i pochi eletti, in cima al mondo”.

Nel giugno 2019 il miliardario ha acquistato , per una somma non divulgata, la Fiorentina dai fratelli Andrea e Diego Della Valle, che avevano acquisito la squadra nel 2002 quando era sull’orlo del fallimento. Commisso, nato in Italia e immigrato negli Stati Uniti all’età di 12 anni, racconta di essere cresciuto giocando a calcio con un pallone di stracci ed è rimasto un grande fan di questo sport. “È stata la mia passione per tutta la vita.”

La sua squadra, la Fiorentina, è attualmente al 13 ° posto nel massimo campionato italiano, la Serie A, sperando di evitare la retrocessione (spostandosi in un campionato inferiore) con solo sei partite da giocare. Domenica la squadra affronta la Juventus campione in carica, club che è stato al centro delle polemiche della Super League.

Commisso definisce il formato chiuso della Super League “arrogante, egoista ed elitario”, in quanto avrebbe escluso la possibilità che le squadre più sfavorite potessero partecipare. “Le squadre più piccole devono avere la possibilità di sognare”, dice. Inoltre, aggiunge, la competizione avrebbe solo arricchito le più grandi squadre dello sport ei loro proprietari, molti dei quali sono compagni miliardari. Sì, c’è un po ‘di ironia nel fatto che un miliardario si lamenta delle squadre di maggior successo di altri miliardari. Ma Commisso ha sottolineato le differenze.

I 12 club originali della Super League avevano un fatturato annuo di circa 600 milioni di euro prima della pandemia di coronavirus, descrive. “Qui alla Fiorentina, prima di Covid, avevamo circa 90 milioni di euro di entrate … Come dovrebbe competere la mia squadra?”

Diversi proprietari americani di squadre, in particolare Stanley Kroenke dell’Arsenal (del valore di 8,2 miliardi di dollari) e la famiglia Glazer del Manchester United (del valore di 5,8 miliardi di dollari), hanno incontrato un’intensa reazione da parte dei fan che li accusavano di riempirsi le tasche. “Se più soldi vanno a questi grandi club, sono meno per tutti gli altri”, si lamenta Commisso. “Diventano più ricchi e noi diventiamo più poveri.”

Uno dei più grandi errori commessi dalle 12 squadre di Super League, dice Commisso, è stata la mancanza di trasparenza: “Perché non hanno almeno chiesto l’opinione dei loro tifosi?” Per quanto ne sa, i club fondatori della Super League non hanno parlato con altre squadre prima che la competizione fosse annunciata. “La Fiorentina non è stata certamente mai contattata”, dice. “È stato tutto fatto in segreto.”

Da gennaio 2017 Commisso è anche proprietario di maggioranza della storica squadra di calcio del New York Cosmos. Tuttavia, divenne rapidamente disilluso dal formato del “campionato chiuso” del calcio statunitense: senza un sistema di promozione o retrocessione nel calcio americano, il Cosmos gioca nella National Independent Soccer Association, di fatto escluso dai massimi livelli nel calcio statunitense. Commisso ha contestato tali regole, con una causa in corso contro la US Soccer Federation ormai al suo quarto anno.

“Dati i miei problemi con il Cosmos negli Stati Uniti, non potrei mai sopportare nulla di simile in Europa”, spiega Commisso. “Credo che le squadre abbiano una giusta possibilità attraverso la promozione e la retrocessione”.

Nonostante abbia difficoltà con lo stile di competizione americano, Commisso ammette che ci sono alcuni aspetti in cui il calcio europeo può imparare dagli Stati Uniti. “La cosa buona del calcio americano è il tetto salariale, che porta alla parità di squadra”, dice, indicando la crescente discrepanza nei budget salariali per squadre più piccole come la Fiorentina e rivali giganti come la Juventus.

“Bisogna fare qualcosa per questa folle spesa eccessiva che va avanti da troppi anni”, sostiene Commisso. Dice che i regolamenti UEFA sul Fair Play finanziario , che hanno lo scopo di impedire ai club di spendere più di quanto guadagnano, sono stati in gran parte inefficaci nel frenare le grandi spese di squadre come Manchester City e Paris Saint-Germain.

L’organo di governo globale del calcio, la FIFA, si è affrettato a condannare la Super League, cosa che Commisso ha detto è stata una sorpresa. La FIFA non è riuscita ad applicare le stesse regole per il calcio in tutto il mondo, sostiene, in particolare consentendo un campionato chiuso in America. “Non capisco come possano dire una cosa per l’Europa e un’altra per l’America … le regole devono essere le stesse per tutti in tutti i continenti”.

Nonostante abbia condannato le 12 squadre coinvolte nell’annuncio della Super League come irrispettose, il miliardario proprietario della Fiorentina non pensa che dovrebbero essere penalizzate ora. Con la stagione 2020-2021 che si avvicina alla conclusione, potenziali sanzioni come detrazioni di punti o squalifiche “distruggerebbero il campionato”, afferma Commisso. “Ciò di cui abbiamo bisogno è un forte impegno scritto da parte dei club coinvolti affinché questo non accadrà mai più”.

L’articolo non lascia spazio all’interpretazione, sono chiarissimi i concetti espressi dal presidente riguardo la vicenda Superlega. Commisso non accetterà mai una tale rivoluzione o involuzione, a seconda di come la si vuole vedere.

Francesco Pistola

