Parte anche il giovane portiere Chiorra per la tournée viola negli USA

La Fiorentina ha rettificato mediante il suo sito ufficiale la lista dei convocati per la tournée negli USA. Prenderà parte alla trasferta anche il giovanissimo portiere classe 2001 Niccolò Chiorra. G...

La Fiorentina ha rettificato mediante il suo sito ufficiale la lista dei convocati per la tournée negli USA. Prenderà parte alla trasferta anche il giovanissimo portiere classe 2001 Niccolò Chiorra. Gli assenti sono dunque Thereau, Veretout, Baroni, Pierozzi e Nannelli.