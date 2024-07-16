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Di Marzio rilancia: "La Fiorentina vuole il mediano americano del Betis Cardoso"

La notizia dell'interesse per il centrocampista degli andalusi è di qualche giorno fa, secondo Di Marzio i viola fanno sul serio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2024 23:59
Di Marzio rilancia: "La Fiorentina vuole il mediano americano del Betis Cardoso" -
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La giornata di domani sarà decisiva per scoprire il futuro di Pongracic. Intanto, il club toscano vuole provarci per Jhonny Cardoso del Betis. Come già anticipato il profilo del calciatore americano infatti interessa alla Fiorentina per il centrocampo. Cardoso resta quindi una prima scelta. E anche se è una trattativa difficile a causa della richiesta molto alta, la società viola vuole comunque provarci.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Di Marzio sul giallo Pongracic: “A Rennes non hanno notizie diverse, lo aspettano domani”

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