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Di Marzio sul giallo Pongracic: "A Rennes non hanno notizie diverse, lo aspettano domani"

Nelle ultime ore si rincorrono certezze e smentite sul futuro del croato. Fiorentina e Rennes sono entrambe sicure di averlo convinto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2024 23:42
Di Marzio sul giallo Pongracic: "A Rennes non hanno notizie diverse, lo aspettano domani" -
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Come raccontato dalla nostra redazione nelle scorse ore, la Fiorentina si è inserita per Pongracic. Il giocatore è ancora atteso nella giornata di mercoledì 17 luglio a Rennes per sostenere le visite mediche con la squadra francese. Ma mentre il club lo aspetta, il croato non ha ancora comunicato il dietrofront. Per questo, la Fiorentina crede di averlo convinto. Domani quindi sarà il giorno della verità per Pongracic

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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