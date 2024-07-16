Di Marzio sul giallo Pongracic: "A Rennes non hanno notizie diverse, lo aspettano domani"

Nelle ultime ore si rincorrono certezze e smentite sul futuro del croato. Fiorentina e Rennes sono entrambe sicure di averlo convinto

A cura di Redazione Labaroviola 16 luglio 2024 23:42

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