Mandragora: "Da subito grande empatia e sintonia con Palladino, siamo ambiziosi"

Il centrocampista viola fa un primo bilancio sull'inizio del ritiro sottolineando il feeling immediato col nuovo tecnico

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, al termine dell'allenamento della squadra di Raffaele Palladino al Viola Park, dove prosegue il ritiro estivo dei gigliati, ha parlato al sito ufficiale della società, facendo il punto dopo i primi giorni di lavoro, che precederanno una serie di amichevoli sia in Italia che in Inghilterra, contro formazioni che faranno capire il livello della rosa viola:

"Stiamo lavorando con grande entusiasmo e bene, divertendoci e mettendo dentro nuove idee. C'è stata subito empatia e sintonia con lo staff e stiamo mettendo un mattone alla volta per la nuova stagione perché siamo ambiziosi".

Amichevole intensa oggi a fine allenamento?

"Sì, perché ora iniziano i test veri e ci dobbiamo far trovare pronti. Ci stiamo dando una mano l'uno con l'altro, c'è stima reciproca e credo che ragazzi per bene come noi debbano partire da questo rispetto reciproco e creare un'atmosfera positiva anche con i tifosi, che ci daranno una mano anche quest'anno. Abbiamo dato tutto ed è un piacere condividere questi momenti con loro, ma speriamo soprattutto di dare loro soddisfazioni durante la stagione".

Come valuta i giovani che si stanno allenando con voi?

"Stanno lavorando molto bene, si stanno integrando alla grande e possono essere importanti tutti".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Luca Speciale: “Milenkovic ceduto? lavorare sulla difesa a 3 con ben 4 centrali sarebbe stato troppo”

https://www.labaroviola.com/luca-speciale-milenkovic-ceduto-lavorare-sulla-difesa-a-3-con-ben-4-centrali-sarebbe-stato-troppo/260960/