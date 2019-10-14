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A New York per il Columbus Day sfilerà un carro della Fiorentina. Grand Marshal il fiorentino Massimo Ferragamo

Emozioni vere anche per il proprietario viola Rocco Commisso, ieri presente alla cena di gala per i festeggiamenti del Columbus Day (è una ricorrenza celebrata in molti paesi delle Americhe per commem...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 07:51
A New York per il Columbus Day sfilerà un carro della Fiorentina. Grand Marshal il fiorentino Massimo Ferragamo -
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Emozioni vere anche per il proprietario viola Rocco Commisso, ieri presente alla cena di gala per i festeggiamenti del Columbus Day (è una ricorrenza celebrata in molti paesi delle Americhe per commemorare il giorno dell'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, il 12 ottobre 1492).

Commisso presenzierà insieme alla propria famiglia alla tradizionale parata in programma oggi per le vie di New York sempre per il Columbus Day, dove sfilerà anche un carro in onore della Fiorentina. Grand Marshal della parata sarà Massimo Ferragamo. Cosi riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.

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