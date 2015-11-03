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Notizie America Fiorentina

Procuratore di Rodriguez conferma: "La trattativa con la Fiorentina è saltata, non cambiava la sua vita"

26 gennaio 2024 21:42

André Jardine: "Brian Rodriguez? è una questione di cui non mi occupo io, la società sa cosa fare"

25 gennaio 2024 15:24

TMW rivela: "Tempo scaduto. Il club America ha tolto dal mercato Rodriguez, niente Fiorentina"

24 gennaio 2024 22:51

Il Club America è stufo di aspettare la Fiorentina per Rodriguez. Entro stasera vogliono una risposta

24 gennaio 2024 19:43

Rodriguez alla Fiorentina? Due compagni di squadra vanno nella sua stanza per convincerlo a restare

21 gennaio 2024 03:35

L'America fa ricca Criscitiello, venduta la sua agenzia di scommesse che fa 50 milioni ogni mese

12 aprile 2023 16:20

Corriere dello Sport rivela: “Alcune holding americane sono interessate alla Fiorentina di Commisso”

01 giugno 2022 08:54

La storia di Commisso, dal 1995 una crescita mostruosa con Mediacom, ultimo trimestre +561 milioni

15 marzo 2022 20:19

L'ultima idea della Lega di Serie A, giocare un torneo in America durante il mondiale

04 febbraio 2022 20:35

Dall'America: "Commisso chiamatelo Rocky per le botte che riceve sempre dalla stampa"

29 gennaio 2022 18:11

VIDEO, Commisso traduce alcune espressioni fiorentine in lingua americana. Il video di Dazn

27 giugno 2020 13:14

L'allarme dagli USA, il coronavirus può provocare gravi ictus (anche) in giovani adulti

25 aprile 2020 15:07

Chiorra: "Tournée in America esperienza importante. Mi manca tantissimo lo spogliatoio"

17 aprile 2020 13:11

NBA sospesa per Coronavirus, Rudy Gobert positivo. Due giorni fa aveva toccato tutti i microfoni per dimostrare la sua non paura del virus

12 marzo 2020 03:35

Commisso ha rabbia: "Non mi ha chiesto scusa nessuno, non sono lo scemo venuto dall'America"

03 febbraio 2020 13:44

È guerra, missili contro basi americane in Iraq, borse in picchiata. Voli annullati verso Iran e Iraq

08 gennaio 2020 04:32

A New York per il Columbus Day sfilerà un carro della Fiorentina. Grand Marshal il fiorentino Massimo Ferragamo

14 ottobre 2019 07:51

"Domani incontro Commisso-Chiesa, Federico sarà testimonial viola in America con ricchissimo ingaggio"

16 luglio 2019 00:16

ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato

12 luglio 2019 11:54

Ecco il calendario delle gare della prossima Champions Cup negli Stati Uniti

08 giugno 2019 14:11

La Nazione, Commisso vuole preparare la tournèe estiva negli Stati Uniti

06 giugno 2019 11:54

"Commisso è considerato un genio a Wall Street, è ricchissimo. Vuole sicuramente tenere Chiesa"

29 maggio 2019 20:42

Gli amici di Commisso: "Fidatevi di lui, viene per vincere. Ecco perchè ha scelto la Fiorentina"

26 maggio 2019 15:28

PARLA COMMISSO: "TIFO JUVENTUS? DA RAGAZZO, ORA LA NAZIONALE. AI TIFOSI VIOLA DICO CHE..."

26 maggio 2019 13:57

Il New York Times conferma, Fiorentina venduta a Commisso. Tutti i dettagli della trattativa iniziata un anno fa

25 maggio 2019 10:21

FIORENTINA AMERICANA? PRIMI A RACCONTARLO MA ADESSO LA VERITA'...

18 novembre 2018 20:32

UN RICCO IMPRENDITORE AMERICANO VUOLE LA FIORENTINA. PRESTO INCONTRO CON LA SOCIETÀ VIOLA?

30 luglio 2017 18:59

I Della Valle mettono in vendita la Fiorentina? Dall'America spunta il primo possibile acquirente

27 maggio 2017 10:38

Lapo Elkann arrestato a New York, ha simulato un sequestro per aver perso tutti i soldi tra droga, escort e festini

29 novembre 2016 09:41

Chi è Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America

09 novembre 2016 13:21

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