Notizie America Fiorentina

Procuratore di Rodriguez conferma: "La trattativa con la Fiorentina è saltata, non cambiava la sua vita"
26 gennaio 2024 21:42
André Jardine: "Brian Rodriguez? è una questione di cui non mi occupo io, la società sa cosa fare"
25 gennaio 2024 15:24
TMW rivela: "Tempo scaduto. Il club America ha tolto dal mercato Rodriguez, niente Fiorentina"
24 gennaio 2024 22:51
Il Club America è stufo di aspettare la Fiorentina per Rodriguez. Entro stasera vogliono una risposta
24 gennaio 2024 19:43
Rodriguez alla Fiorentina? Due compagni di squadra vanno nella sua stanza per convincerlo a restare
21 gennaio 2024 03:35
L'America fa ricca Criscitiello, venduta la sua agenzia di scommesse che fa 50 milioni ogni mese
12 aprile 2023 16:20
Corriere dello Sport rivela: “Alcune holding americane sono interessate alla Fiorentina di Commisso”
01 giugno 2022 08:54
La storia di Commisso, dal 1995 una crescita mostruosa con Mediacom, ultimo trimestre +561 milioni
15 marzo 2022 20:19
L'ultima idea della Lega di Serie A, giocare un torneo in America durante il mondiale
04 febbraio 2022 20:35
Dall'America: "Commisso chiamatelo Rocky per le botte che riceve sempre dalla stampa"
29 gennaio 2022 18:11
VIDEO, Commisso traduce alcune espressioni fiorentine in lingua americana. Il video di Dazn
27 giugno 2020 13:14
L'allarme dagli USA, il coronavirus può provocare gravi ictus (anche) in giovani adulti
25 aprile 2020 15:07
Chiorra: "Tournée in America esperienza importante. Mi manca tantissimo lo spogliatoio"
17 aprile 2020 13:11
NBA sospesa per Coronavirus, Rudy Gobert positivo. Due giorni fa aveva toccato tutti i microfoni per dimostrare la sua non paura del virus
12 marzo 2020 03:35
Commisso ha rabbia: "Non mi ha chiesto scusa nessuno, non sono lo scemo venuto dall'America"
03 febbraio 2020 13:44
È guerra, missili contro basi americane in Iraq, borse in picchiata. Voli annullati verso Iran e Iraq
08 gennaio 2020 04:32
A New York per il Columbus Day sfilerà un carro della Fiorentina. Grand Marshal il fiorentino Massimo Ferragamo
14 ottobre 2019 07:51
"Domani incontro Commisso-Chiesa, Federico sarà testimonial viola in America con ricchissimo ingaggio"
16 luglio 2019 00:16
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato
12 luglio 2019 11:54
Ecco il calendario delle gare della prossima Champions Cup negli Stati Uniti
08 giugno 2019 14:11
La Nazione, Commisso vuole preparare la tournèe estiva negli Stati Uniti
06 giugno 2019 11:54
"Commisso è considerato un genio a Wall Street, è ricchissimo. Vuole sicuramente tenere Chiesa"
29 maggio 2019 20:42
Gli amici di Commisso: "Fidatevi di lui, viene per vincere. Ecco perchè ha scelto la Fiorentina"
26 maggio 2019 15:28
PARLA COMMISSO: "TIFO JUVENTUS? DA RAGAZZO, ORA LA NAZIONALE. AI TIFOSI VIOLA DICO CHE..."
26 maggio 2019 13:57
Il New York Times conferma, Fiorentina venduta a Commisso. Tutti i dettagli della trattativa iniziata un anno fa
25 maggio 2019 10:21
FIORENTINA AMERICANA? PRIMI A RACCONTARLO MA ADESSO LA VERITA'...
18 novembre 2018 20:32
UN RICCO IMPRENDITORE AMERICANO VUOLE LA FIORENTINA. PRESTO INCONTRO CON LA SOCIETÀ VIOLA?
30 luglio 2017 18:59
I Della Valle mettono in vendita la Fiorentina? Dall'America spunta il primo possibile acquirente
27 maggio 2017 10:38
Lapo Elkann arrestato a New York, ha simulato un sequestro per aver perso tutti i soldi tra droga, escort e festini
29 novembre 2016 09:41
Chi è Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America
09 novembre 2016 13:21
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