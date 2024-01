André Jardine: “Brian Rodriguez? è una questione di cui non mi occupo io, la società sa cosa fare”

André Soares Jardine,tecnico brasiliano dell’América, ha parlato della questione Brian Rodriguez dopo la partita vinta ieri sera contro lo Juarez nella massima serie messicana. Le sue parole: “Brian Rodriguez è un giocatore dell’América, è una questione della dirigenza loro sanno bene cosa fare”. Ieri sera il giocatore non è stato convocato per il match, ma visto che l’affare con la Fiorentina non si è concretizzato, verrà prontamente reintegrato in gruppo.