Notizie Brian Rodriguez Fiorentina

Agente Brian Rodriguez: "La Fiorentina aveva offerto 8 milioni, ma il Club America ha rifiutato"
18 luglio 2025 19:52
Brian Rodriguez: "Ho parlato con Bielsa quando stavo per firmare con la Fiorentina."
02 giugno 2025 15:51
Brian Rodriguez: "Deluso dal Club America, sarei stato molto felice di giocare nella Fiorentina"
15 febbraio 2024 22:01
Allenatore di Rodriguez: "Era vicino alla Fiorentina che lotta per la Champions, ma era combattuto"
26 gennaio 2024 23:45
André Jardine: "Brian Rodriguez? è una questione di cui non mi occupo io, la società sa cosa fare"
25 gennaio 2024 15:24
Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina saltato per le divergenze economiche con il Club America
25 gennaio 2024 09:04
Corriere Fiorentino, Brian Rodriguez, Italiano ha il suo nuovo esterno: 6/7 milioni sborsati dalla Fiorentina
23 gennaio 2024 08:15
Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina tutto fatto. Stasera in Italia, domani visite. Pronto un quinquennale
23 gennaio 2024 08:13
Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina, 5/6 milioni più bonus ed una % sulla futura rivendita al Club America
23 gennaio 2024 08:11
Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina? L’agente sollecita ma il Club America fa muro. Oggi giorno decisivo
22 gennaio 2024 08:20
Nazione, Brian Rodriguez ha detto sì alla Fiorentina, il Club America ha accettato 6/7mln si lavora sui bonus
22 gennaio 2024 08:14
Corriere dello Sport, Brian Rodriguez, un rinforzo non pronto all’uso, il contrario della richiesta di Italiano
21 gennaio 2024 09:30
Pedullà rivela: "Si può chiudere per Brian Rodriguez alla Fiorentina. In arrivo l'offerta, costa 10 milioni"
20 gennaio 2024 12:04
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