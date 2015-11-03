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Notizie Brian Rodriguez Fiorentina

Agente Brian Rodriguez: "La Fiorentina aveva offerto 8 milioni, ma il Club America ha rifiutato"

18 luglio 2025 19:52

Brian Rodriguez: "Ho parlato con Bielsa quando stavo per firmare con la Fiorentina."

02 giugno 2025 15:51

Brian Rodriguez: "Deluso dal Club America, sarei stato molto felice di giocare nella Fiorentina"

15 febbraio 2024 22:01

Allenatore di Rodriguez: "Era vicino alla Fiorentina che lotta per la Champions, ma era combattuto"

26 gennaio 2024 23:45

André Jardine: "Brian Rodriguez? è una questione di cui non mi occupo io, la società sa cosa fare"

25 gennaio 2024 15:24

Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina saltato per le divergenze economiche con il Club America 

25 gennaio 2024 09:04

Corriere Fiorentino, Brian Rodriguez, Italiano ha il suo nuovo esterno: 6/7 milioni sborsati dalla Fiorentina 

23 gennaio 2024 08:15

Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina tutto fatto. Stasera in Italia, domani visite. Pronto un quinquennale

23 gennaio 2024 08:13

Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina, 5/6 milioni più bonus ed una % sulla futura rivendita al Club America

23 gennaio 2024 08:11

Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina? L’agente sollecita ma il Club America fa muro. Oggi giorno decisivo 

22 gennaio 2024 08:20

Nazione, Brian Rodriguez ha detto sì alla Fiorentina, il Club America ha accettato 6/7mln si lavora sui bonus 

22 gennaio 2024 08:14

Corriere dello Sport, Brian Rodriguez, un rinforzo non pronto all’uso, il contrario della richiesta di Italiano

21 gennaio 2024 09:30

Pedullà rivela: "Si può chiudere per Brian Rodriguez alla Fiorentina. In arrivo l'offerta, costa 10 milioni"

20 gennaio 2024 12:04

Contatti avviati per Brian Rodriguez dei Los Angeles. Sul pupillo di Cavani e Tabarez c'è anche la Roma

20 novembre 2019 14:24

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