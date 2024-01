Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina tutto fatto. Stasera in Italia, domani visite. Pronto un quinquennale

Chiuso l’affare Brian Rodriguez grazie all’accelerazione di ieri che ha spostato gli equilibri: l’uruguaiano classe 2000 già oggi viaggerà verso l’Italia per sottoporsi domani alle visite mediche e mettersi subito a disposizione di Vincenzo Italiano con il placet dei medici, mentre per lui è pronto un contratto quinquennale (4+1). Decisiva la mossa della Fiorentina che appunto ha rotto gli indugi e ha messo alle strette il Club America, forse non più così convinto di separarsi dal proprio calciatore rientrato in campo domenica contro il Querétaro, a distanza di tre mesi dall’ultima partita giocata per l’infortunio al ginocchio sinistro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

