Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina vuola Brian Rodriguez, esterno uruguaiano classe 2000: la Fiorentina vuole chiudere e presenterà un’offerta ufficiale. La valutazione è di circa 10 milioni, si lavora per farla scendere. Questo non esclude Ruben Vargas che comunque resta in lista. Intanto Rodriguez in viola può andare presto in porto.

