Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina? L’agente sollecita ma il Club America fa muro. Oggi giorno decisivo 

Pablo Bentancur ha aperto la strada con il Club America e, intanto, con il calciatore del Club America c’è già un accordo di massima, ma adesso rimane il più e il meglio da fare, cioè trovare lo stesso accordo con la società che forse sì o forse no ha aperto alla trattativa di cui sopra. Lo sapremo nelle prossime ore. Brian Rodriguez rappresenta un elemento di spicco del gruppo, a cui i dirigenti (e il tecnico brasiliano André Jardine) vorrebbero non rinunciare ora che è da poco iniziato il Torneo di Chiusura e che il serio infortunio al ginocchio sinistro è definitivamente alle spalle. La richiesta? Una decina di milioni ha chiesto il Club America, sollecitato sull’argomento dall’agente connazionale del calciatore, non oltre i sette milioni è la cifra che intende spendere la Fiorentina per quello che rappresenterebbe un investimento a medio termine per tutta una serie di motivi. Recupero della miglior condizione atletica e ambientamento primi tra tutti. Ecco perché oggi è il giorno decisivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

