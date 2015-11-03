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Notizie Club America Fiorentina

Brian Rodriguez: "Deluso dal Club America, sarei stato molto felice di giocare nella Fiorentina"

15 febbraio 2024 22:01

Allenatore di Rodriguez: "Era vicino alla Fiorentina che lotta per la Champions, ma era combattuto"

26 gennaio 2024 23:45

Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina? L’agente sollecita ma il Club America fa muro. Oggi giorno decisivo 

22 gennaio 2024 08:20

Nazione, Brian Rodriguez ha detto sì alla Fiorentina, il Club America ha accettato 6/7mln si lavora sui bonus 

22 gennaio 2024 08:14

Corriere dello Sport, Brian Rodriguez, un rinforzo non pronto all’uso, il contrario della richiesta di Italiano

21 gennaio 2024 09:30

I messicani del Leon in pole per Borini: la Fiorentina continua a seguirlo

27 aprile 2020 18:13

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