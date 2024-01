Allenatore di Rodriguez: “Era vicino alla Fiorentina che lotta per la Champions, ma era combattuto”

L’allenatore del Club America, André Jardine, ha parlato della trattativa, oramai sfumata, che avrebbe potuto portare l’esterno uruguaiano, Brian Rodriguez, alla Fiorentina. Le parole del tecnico in conferenza stampa:

“Era ad un passo dalla Fiorentina, ma l’ho visto molto combattuto. Da una parte poteva andare a giocare in Europa, in un club importante che lotta per la Champions, mentre dall’altra è molto legato alla nostra squadra. Sa benissimo che può fare ancora meglio rispetto a quanto ha fatto fino ad ora. Se come sembra resterà, sarà sicuramente concentrato al massimo per tornare al suo livello”.

