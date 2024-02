Brian Rodriguez: “Deluso dal Club America, sarei stato molto felice di giocare nella Fiorentina”

Diario Récord riporta sul suo profilo Twitter alcune dichiarazioni di uno degli obiettivi sfumati del mercato di Gennaio, l’esterno uruguaiano del Club America Brian Rodriguez. Il calciatore ha parlato per la prima volta del suo mancato passaggio alla Fiorentina e pur ribadendo di essere contento di giocare nel club messicano ha rivelato di esser rimasto deluso dalla dirigenza dell’Águilas per non averne agevolato la cessione in Italia.

“Muy contento de seguir aquí (América), también hubiera estado muy contento de ir a la Fiorentina” Brian Rodríguez rompió el silencio y ante la prensa dijo que está feliz de estar y seguir en el América. 📹 @v_ddiaz pic.twitter.com/oHPspNj5Qq — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 15, 2024

