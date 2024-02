I tifosi della Fiorentina non conoscono sconfitta, esaurito il settore ospiti del Castellani

3100 biglietti venduti e settore ospiti sold-out per il derby in programma Domenica prossima alle ore 15 ad Empoli; resta una disponibilità residua in Tribuna Laterale Sud, anch’essa destinata ai tifosi viola.

Per accedere allo stadio i supporter viola dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est. Possibilità di parcheggio nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini. Per il deflusso i responsabili dell’ordine pubblico hanno stabilito che l’entrata in superstrada sarà come all’arrivo, quella di Empoli Est.

