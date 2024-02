Pizarro nostalgico: “Ricordo più bello? Il 4-2 con la Juve, da orgasmo. Torreira era perfetto per la Viola”

L’ex centrocampista, David Pizarro, ha parlato dell’attuale Fiorentina durante il Pentasport di Radio Bruno. Le parole dell’ex giocatore viola:

“Guardo sempre la Fiorentina e mi dispiace perché dopo gennaio la squadra di Italiano si sia persa. Erano quarti e giocavano benissimo, mentre ora vedo tanti problemi. La fase calante di Bonaventura non ci voleva. Da giocatore ho sempre scelto la mia comodità e quella della mia famiglia. Al calciatore devi dirgli le cose in faccia, soprattutto in una piazza importante come quella di Firenze. Su Maxime Lopez? Io credevo tanto in Torreira, poi ha scelto di andare via… Ma era lui era perfetto per la Fiorentina. Ho sempre pensato che affianco ad un regista, perché la mia posizione era quella e quando giocavo io a centrocampo era così, bisogna mettergli un “cagnaccio” per far sì che Lopez ed Arthur possano funzionare. Accanto al regista serve un giocatore che possa correre anche per lui. Io preferisco il centrocampo a 3, basandomi anche sulla mia esperienza. Io ho avuto la fortuna di avere allenatori che giocavano nella metà campo avversaria”.

Ha poi aggiunto: “Italiano sta provando e riprovando e non sta andando come lui si aspettava. Lui vorrebbe che facessero come si faceva due mesi fa, questo è preoccupante. Dov’è finita quella Fiorentina? Il ricordo più bello a Firenze? Ho un po’ di nostalgia, la pelle d’oca. Il 4-2 con la Juventus è stato un orgasmo. Ho visto gente in tribuna che piangeva, da lì ho capito quanto i fiorentini ci tenevano. Io sono legatissimo alla Fiorentina, perché è una città che mi ha dato tanto. Noi eravamo tutti scarti delle altre squadre, lì si è formato un grande gruppo”.

