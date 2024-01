Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina, 5/6 milioni più bonus ed una % sulla futura rivendita al Club America

La Fiorentina per convincere il Club America a scendere dai dieci milioni chiesti per la cessione di Brian Rodriguez ha inserito, oltre ai bonus accanto ai 5-6 milioni di base, una percentuale sulla futura rivendita, usando una formula molto in voga negli affari con le società centramericane e sudamericane. Ad esempio, la formula che ha favorito l’arrivo di Infantino dal Rosario Central la scorsa estate. Gli uomini di Commisso e i dirigenti messicani ci hanno lavorato anche ieri tra scambio di mail ed intermediazione diretta, e come si dice i pezzi del mosaico sono andati all’incastro: a dettagli rifiniti, oggi Rodriguez salirà sull’aereo che lo porterà in Italia. Passo successivo le visite mediche e passo finale le firme sul contratto per il trasferimento del Nazionale uruguaiano (15 presenze, 4 gol e un assist in stagione) alla Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

