Corriere dello Sport, Brian Rodriguez-Fiorentina saltato per le divergenze economiche con il Club America 

Con una conclusione completamente stravolta rispetto a quella che si era delineata fin da lunedì sera: apripista le parole di Edgardo Lasalvia, intermediario che fa parte dell’agenzia di Pablo Bentancur, procuratore dell’uruguaiano («C’è un accordo per un contratto di quattro anni più uno con la Fiorentina, mentre al Club America rimarrà una percentuale sulla futura rivendita»), e poi il giorno a seguire quando era stato trovato il modo per arrivare all’intesa tra le due società, integrando in effetti questa percentuale alla quota fissa a garantire gli otto milioni che i dirigenti messicani chiedevano per Brian Rodriguez. Almeno così sembrava e invece no: le divergenze di natura economica sono diventate l’ostacolo insormontabile. La Fiorentina ieri ha mollato Rodriguez. Lo scrive il Corriere dello Sport.

