Brian Rodriguez: “Ho parlato con Bielsa quando stavo per firmare con la Fiorentina.”

Nel Gennaio 2024 la Fiorentina era sulle tracce dell’esterno uruguaiano classe 2000 Brian Rodriguez. L’affare non si concretizzò, e il giocatore rimase in Messico a giocare per il Club America, ma ora saltano fuori interessanti retroscena sulla trattativa

Rodriguez, intervistato dal quotidiano sportivo “La Mañana”, ha rivelato di aver parlato con Marcelo Bielsa del suo trasferimento: “Ho parlato con Bielsa quando stavo per firmare con la Fiorentina. Lo ricontatterò per questa sessione. Vorrei giocare in Spagna, ma anche l’Inter Miami è interessata. Chi non vorrebbe giocare con Messi e Suarez?”