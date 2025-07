Agente Brian Rodriguez: “La Fiorentina aveva offerto 8 milioni, ma il Club America ha rifiutato”

L’agente dell’esterno uruguaiano Brian Rodriguez ha parlato sul canale Youtube “Jorge Ramos y su Banda” del mercato attorno al suo assitito, attualmente tesserato fino al 2026 con il Club America. Ecco le sue parole: “Il contratto di Brian scade nel 2026 e il Club America non ci ha mostrato interesse per il rinnovo. Dall’Arabia hanno offerto 7 milioni, ma hanno rifiutato. La Fiorentina aveva offerto 8 milioni, ma anche quell’offerta non è stata accettata. Quest’anno quindi daremo il massimo per la squadra.”