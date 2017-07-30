UN RICCO IMPRENDITORE AMERICANO VUOLE LA FIORENTINA. PRESTO INCONTRO CON LA SOCIETÀ VIOLA?

Ci potrebbe essere una clamorosa svolta nel futuro societario della Fiorentina. È americano il prossimo patron viola?

È passato quasi un mese dal comunicato dei fratelli Della Valle nel quale rendevano nota la possibilità di vendere la Fiorentina a tutti coloro ne fossero interessati, meglio se fiorentini e toscani. Dopo un mese ormai nessuno si è fatto avanti con una proposta serie e concreta ma nel mercato estero l'appetibilità di Firenze e della Fiorentina resta molto alta.

Per questa ragione il comunicato della proprietà viola ha fatto nascere un forte interesse di un impreditore americano molto noto, un grande nome, di cui la sua azienda è leader nel settore in America, adesso la sua attenzione è sulla Fiorentina. A breve ci potrebbe essere un incontro tra le parti, tocca solo al grosso nome interessato decidere se dare l'affondo decisivo o meno. Nei prossimi giorni sono attese novità importanti. Basterà non più di una settimana per saperne di più. Se sono rose, fioriranno. Palla ai Della Valle.

Flavio Ognissanti