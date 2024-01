TMW rivela: “Tempo scaduto. Il club America ha tolto dal mercato Rodriguez, niente Fiorentina”

Da un lato Vincenzo Italiano che avrebbe certamente gradito l’arrivo di (almeno) un rinforzo sugli esterni d’attacco fin dall’inizio del mercato invernale. Dall’altra la Fiorentina che, per dinamiche delle trattative o per questioni prettamente economiche, ad una settimana dal gong non ha ancora definito il rinforzo nel reparto tanto richiesto dall’allenatore.

Quelle attuali, secondo quanto raccolto da TMW, sono ancora ore di attesa per quel che riguarda i previsti movimenti sugli esterni offensivi gigliati. Tanto in entrata quanto in uscita. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, infatti, dopo l’ottimismo di questa mattina si è per il momento arenata la trattativa che avrebbe dovuto portare Josip Brekalo alla Dinamo Zagabria. Parallelamente, però, anche le operazioni in entrata hanno subito dei rallentamenti.

Vista la fase di attesa, quindi, i messicani del Club America hanno deciso di togliere definitivamente dal mercato Brian Rodriguez, con la Fiorentina che dovrà quindi cambiare obiettivo. Lo stallo però riguarda anche lo svizzero di proprietà dell'Augsburg Ruben Vargas, altro obiettivo per l'attacco viola nelle scorse settimane su cui però non è mai arrivato l'affondo decisivo. Da segnalare invece le voci odierne dal Brasile, con la Fiorentina che avrebbe messo nel mirino Everton Soares, classe '96 ex Benfica oggi al Flamengo.