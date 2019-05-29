"Commisso è considerato un genio a Wall Street, è ricchissimo. Vuole sicuramente tenere Chiesa"

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport corrispondente negli Stati Uniti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Rocco Commisso a Wall Street è considerato un genio, a livello eco...

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport corrispondente negli Stati Uniti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Rocco Commisso a Wall Street è considerato un genio, a livello economico è solidissimo. La trattativa per l'acquisizione della Fiorentina sta andando avanti anche in questi giorni ed è l'ennesimo segnale quello che la Fiorentina stia vendendo giocatori e abbia sospeso l'operazione Traorè, sono cose che fanno riflettere. Sono convinto anche che Commisso voglia trattenere uno come Chiesa"