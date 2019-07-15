"Domani incontro Commisso-Chiesa, Federico sarà testimonial viola in America con ricchissimo ingaggio"

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport in America ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Commisso incontrerà domani negli Stati Uniti Federico Chiesa, qui in America sono tutti...

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport in America ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Commisso incontrerà domani negli Stati Uniti Federico Chiesa, qui in America sono tutti sereni sulla sua permanenza, sarei molto sorpreso se ciò non dovesse avvenire resterei molto sorpreso. Commisso proporrà al talento viola un ruolo da protagonista assoluto nella campagna marketing tra USA e Europa della Fiorentina, questo ruolo farà prendere un ingaggio nettamente superiore di quello pattuito"