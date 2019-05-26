Gli amici di Commisso: "Fidatevi di lui, viene per vincere. Ecco perchè ha scelto la Fiorentina"

Calabria, Gioiosa, dove su 6.000 abitanti i tifosi della Juventus e del Milan sono almeno il 90% e poi c’è qualche supporter del Torino, dell’Inter e del Napoli, sono appena una decina a fare il tifo...

Calabria, Gioiosa, dove su 6.000 abitanti i tifosi della Juventus e del Milan sono almeno il 90% e poi c’è qualche supporter del Torino, dell’Inter e del Napoli, sono appena una decina a fare il tifo per la Fiorentina, «per questo motivo ci chiediamo perché U’ Pitozzu abbia fatto una scelta del genere. Calcolando che è anche tifoso della Vecchia Signora la sua decisione è davvero inspiegabile. Forse lo ha fatto per i suoi figli che spesso sono lì a Firenze, dove credo che abbiano anche studiato. Ma si sa, lui ha fiuto per gli affari, per il business. E il calcio è soldi e business».

«A Rocco fare la comparsa non interessa, lui vuole essere protagonista, e il suo interesse perla Fiorentina è concreto—chiude l’amico Sergio — secondo me potete dormire sonni tranquilli...»

Corriere fiorentino