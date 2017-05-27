I Della Valle mettono in vendita la Fiorentina? Dall'America spunta il primo possibile acquirente
Il passo indietro di Andrea Della Valle ha fatto registrare i primi interessamenti per rilevare la società viola. Si tratta di una vecchia conoscenza
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2017 10:38
Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parole della famiglia marchigiana hanno moltiplicato le voci di una possibile cessione della Fiorentina. C’è un interessato in particolare? A quanto pare sì: si tratta di Salvatore “Sal” Galatioto, imprenditore italo-americano che lo scorso anno cercò di acquistare il Milan.