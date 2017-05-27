Labaro Viola

I Della Valle mettono in vendita la Fiorentina? Dall'America spunta il primo possibile acquirente

Il passo indietro di Andrea Della Valle ha fatto registrare i primi interessamenti per rilevare la società viola. Si tratta di una vecchia conoscenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2017 10:38
I Della Valle mettono in vendita la Fiorentina? Dall'America spunta il primo possibile acquirente -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Firenze
Della Valle
America
Condividi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parole della famiglia marchigiana hanno moltiplicato le voci di una possibile cessione della Fiorentina. C’è un interessato in particolare? A quanto pare sì: si tratta di Salvatore “Sal” Galatioto, imprenditore italo-americano che lo scorso anno cercò di acquistare il Milan.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok